Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher aktiv

Erfurt (ots)

Mit Ärger musste am Samstagnachmittag ein 26-jähriger Mann feststellen, dass in seinen Keller in der Eugen-Richter-Straße von Erfurt eingebrochen worden war. Auch der Keller seines Nachbarn war nicht verschont worden. Der oder die Täter hatten zwischen Donnerstagabend und Samstag die Kellerboxen aufgebrochen und aus diesen einen Verstärker und Werkzeug im Wert von fast 1.500 Euro gestohlen. (JN)

