Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 22-Jähriger mit Messer verletzt

Erfurt (ots)

Am Freitagabend trafen in der Stauffenbergallee von Erfurt drei Männer aufeinander. Die Herren waren einander bekannt und gerieten in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde ein 22-jähriger Mann festgehalten und mit einem Messer leicht verletzt. Die Täter raubten seine Sporttasche samt Smartphone sowie Schmuck und flüchteten. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Duo im Alter von 21 Jahren wurde von der Polizei in einem Transporter gestellt. Die Beute sowie das Messer wurden aufgefunden und sicherstellt. Gegen die Männer wird wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell