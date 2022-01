Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Sömmerda (ots)

In der Kleingartenanlage "Reseda e.V." in der Ortslage Eckstedt wurden zwischen Mittwoch, dem 05.01.2022 gegen 16:00Uhr und Samstag 08.01.2022 gegen 16:30Uhr 6 Fahrzeugreifen zerstochen. Unbekannte Täter drangen durch übersteigen des Zaunes in den Garten des 52-Jährigen ein und zerstörten mittels unbekannten Gegenstand die 4 Reifen des abgeparkten Wohnwagens sowie 2 Reifen eines ebenfalls abgestellten Anhängers. Der Sachschaden wird auf 370,00Euro geschätzt. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Zeit machen kann, bitte an die Polizei in Sömmerda wenden. chbe

