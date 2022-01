Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Rand und Band

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt war am Donnerstagabend ein Mann außer Rand und Band. Gegen 22:00 Uhr suchte er ein Mehrfamilienhaus auf, weil er dort seine Lebensgefährtin vermutete. Nachdem ihm auf Sturmklingeln niemand die Haustür öffnete, schlug der 32-Jährige einen Glaseinsatz an der Eingangstür ein und gelangte so in das Haus. Erfolglos versuchte er im Anschluss eine Wohnungstür einzutreten. Weil ihm dies nicht gelang, zog er wieder unverrichteter Dinge davon. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Mann blieben erfolglos. Die Polizei ermittelt u. a. wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (JN)

