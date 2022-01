Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Erfurt (ots)

Eine Streife der Bundespolizei stellte am Donnerstagmittag in Erfurt-Bischleben einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte ein Dieb den Automaten im Bereich der Geratalstraße aufgeflext und anschließend eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten gestohlen. Der Schaden an dem Automaten wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

