Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Einbrecher versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Johannesvorstadt einzubrechen. Dazu verschafften sie sich auf unbekannte Weise Zutritt auf das Gelände. Anschließend versuchten die Täter, ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Zur Schadenshöhe an dem Fenster konnten zur Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell