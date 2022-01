Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschlagene Scheibe führt zu Unfall

Erfurt (ots)

Ein VW-Fahrer verursachte heute Morgen in der Feldstraße in Straußfurt einen Auffahrunfall. Der 18-jährige Mann übersah aufgrund seiner beschlagenen Frontscheibe einen Bus, der an der Haltestelle stand und wartete. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 18-Jährige leicht am Kopf. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell