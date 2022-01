Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter versuchten von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in der Erfurter Altstadt einzubrechen. Dazu versuchten sie, ein Fenster des Verkaufsraums aufzuhebeln. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls schafften es die Täter nicht, in das Objekt zu gelangen. Der am Fenster entstandene Sachschaden konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell