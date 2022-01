Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall in Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Morgen gegen 06:30 Uhr kam es in der Gartenstraße in Buttstädt zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Doppelgarage eines Einfamilienhauses in Brand. In der weiteren Folge griff das Feuer auf einen Holzschuppen auf dem Nachbargrundstück über. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an der Doppelgarage und dem Schuppen wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. (DS)

