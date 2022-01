Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Vormittag auf der Landstraße zwischen Nöda und Riethnordhausen. Ein 81-jähriger Renault-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch Helfer musste der Mann aus seinem Auto befreit werden. Der Senior erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Renault entstand Totalschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell