Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Diebstahl eines Transporters

Sömmerda (ots)

In Sömmerda versuchten unbekannte Diebe gestern Nacht einen Transporter aus einer Fahrzeughalle zu stehlen. Dazu verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Firmengelände. In weiterer Folge hebelten sie eine Tür zu der Halle auf. Beschädigungsfrei konnten die Diebe den Citroen Jumper öffnen. Im Innenraum des Transporters entfernten sie die Innenverkleidung und versuchten anschließend, das Fahrzeug zu starten. Da dies misslang, verließen die Täter den Tatort wieder unverrichteter Dinge. Jedoch hinterließen sie an der Hallentür und im Fahrzeuginneren erhebliche Sachschäden, die mit 4.000 Euro beziffert werden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell