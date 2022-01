Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Büro

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag stellten Mitarbeiter einen Einbruch in einem Büro in der Erfurter Altstadt fest. Unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Anschließend wurden sämtliche Schränke und Regale durchwühlt. Gestohlen wurde diverses Spielzeug und ein Tabletcomputer im Wert von ungefähr 600 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell