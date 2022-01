Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

Diebe versuchten offensichtlich, über die Feiertage in eine Schule im Erfurter Norden einzubrechen. Durch einen Lehrer wurden gestern an mehreren Fenstern und Türen entsprechende Beschädigungen festgestellt. Ob die Täter bei der Tat gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls schafften sie es nicht, in das Schulgebäude zu gelangen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

