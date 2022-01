Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bushaltestelle beschädigt

Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter haben eine Bushaltestelle in der Schallenburger Straße in Sömmerda beschädigt. Vermutlich warfen sie einen Feuerwerkskörper in das Wartehäuschen, wodurch drei Glasscheiben zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0001332 bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell