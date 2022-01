Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Schafe gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten von Samstag auf Sonntag in Großbrembach bei Buttstädt drei Schafe. Diese befanden sich in einer Herde auf einer Weide im Bereich des Sportplatzes. Die Täter traten den Weidezaun herunter und verschafften sich so Zutritt zu der Herde. Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0000685 bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

