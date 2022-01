Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unkonventioneller Zigarettenerwerb

Erfurt (ots)

Die Gunst der Stunde nutzten zwei, noch unbekannte männliche Personen in der Silversternacht in Erfurt im Nonnenrain. Während es ringsherum knallte, deponierten die Zwei einen pyrotechnischen Gegenstand in dem Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten und brachten diesen zur Detonation. Durch die Wucht der Explosion wurde der Zigarettenautomat zerstört und ein in unmittelbarer Nähe geparkter Toyota Yaris beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf insgesamt 12.000,- EUR beziffert. An den ersehnten Inhalt des gesprengten Automaten (Zigaretten und Bargeld) gelangten die zwei Sprengmeister indes nicht und ergriffen die Flucht. (StSch)

