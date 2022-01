Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf: Zigarettenautomat gesprengt

Buttstädt (ots)

Am 01.01.2022 wurde gegen 04:30 Uhr in der Gabelsberger Straße in Buttstädt ein Zigarettenautomat gesprengt. Nach Angaben der Zeugen soll es sich dabei um drei Jugendliche handeln. Ein Jugendlicher soll mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die drei Jugendlichen habe den Zigarettenautomat auf bisher unbekannter Art und Weise aufgesprengt und die darin befindlichen Zigaretten und Geld entwendet. Nach der Tat verließen die drei Jugendlichen den Tatort in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Bei Hinweisen zu den möglichen Tätern wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda unter dem Aktenzeichen 0000186. (mk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell