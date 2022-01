Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Kindelbrück (ots)

Am 31.12.2021 kam ein junger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der B86 aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab.

Der junge Autofahrer befuhr die B86 aus Richtung Kindelbrück in Richtung Günstedt. Auf gerader Strecke kam dieser rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In der Büschung kam er schließlich auf dem Dach zum liegen. Der junge Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (mk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell