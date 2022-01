Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Café

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein unbekannter Täter in ein Café der Erfurter Altstadt ein. Nachdem er den Verschlussriegel eines Fensters beschädigte und sich so Zutritt zum Café verschaffte, durchsuchte er sämtliche Räume und Schränke. Die Handlungen des Täters blieben ohne Erfolg, sodass kein Beutegut erlangt werden konnte. Die Kriminalpolizei nahm die Tatortarbeit auf. (VG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell