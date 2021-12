Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pedelec-Diebstahl

Erfurt (ots)

In der Zeit vom 29.12.2021, 20:00 Uhr bis zum 30.12.2021, 11:20 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Erfurter Klingenstraße ein hochwertiges Pedelec. Hierzu begab er sich in den Innenhof des Mehrfamilienhauses und öffnete dort beschädigungsfrei den Fahrradschuppen auf unbekannte Weise. In der Folge wurde das extra gesicherte Pedelec Giant E+ EX pro, Farbe schwarz, im Wert von über 4.000,-EUR entwendet. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell