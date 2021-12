Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Silvester auf freiem Fuß

Erfurt (ots)

Ein 33-jähriger Mann konnte am Mittwochnachmittag eine Haftstrafe abwenden. Er war in der Thälmannstraße von Erfurt in eine Verkehrskontrolle geraten. Als die Beamten seine Personalien überprüften stellte sich heraus, dass der Mann einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden wegen eines Betäubungsmittelverstoßes hatte. Durch Einzahlung von mehr als 1.500 Euro konnte der 33-Jährige seine 2-monatige Haftstrafe abwenden und kann so den Jahreswechsel in Freiheit genießen. (JN)

