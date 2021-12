Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Dienstagabend gerieten fünf Personen im Bereich eines Supermarktes am Moskauer Platz in Streit. Zwei unbekannte Männer schlugen zusammen auf den Kopf eines 30-Jährigen ein. Dabei wurde er leicht verletzt und ihm ein Zahn ausgeschlagen. Zwei Frauen im Alter von 36 und 38 Jahren eilten dem Mann zu Hilfe und kassierten ebenfalls mehrere Schläge. Die Unbekannten flüchteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern blieben erfolglos. Die Männer waren beide etwa 180 cm groß. Einer von ihnen hatte eine kräftige Statur und blondes Haar. Der andere hatte eine normale Statur, dunkles Haar und trug eine Lederjacke. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0302879 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu wenden. (JN)

