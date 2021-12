Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe im Baumarkt

Sömmerda (ots)

Während ein Baumarkt in Sömmerda über die Weihnachtsfeiertage geschlossen war, nutzten Diebe die Gunst der Stunde aus. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter fest, dass am Eingangsbereich eine Seitenscheibe zerstört und mehrere Ausstellungsfahrräder aus dem Markt gestohlen waren. Die erbeuteten Fahrräder wurden unweit des Tatorts wieder aufgefunden und an das Baumarktpersonal zurückgegeben. Was allerdings bleibt sind mehrere tausend Euro Sachschaden. (JN)

