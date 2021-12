Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots)

Für Ärger sorgte am Montagabend ein 23-Jähriger in Melchendorf. Der betrunkene Mann war mit seiner Freundin in Streit geraten. Ein Anwohner erkundigte sich bei dem Paar, ob alles in Ordnung sei. Dies gefiel dem 23-Jährigen gar nicht. Er drohte dem Mann und war im Begriff dessen Wohnungstür einzutreten. Polizisten konnten den aufgebrachten Mann davon abhalten. Dabei wehrte er sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der 23-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell