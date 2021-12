Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzt nach Wildunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 29-jährige Citroen-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen in einen Wildunfall verwickelt. Die Frau war gegen 05:15 Uhr auf der Landstraße zwischen Großbrembach und Kleinbrembach unterwegs, als mehrere Rehe die Fahrbahn querten. Ein Ausweichversuch blieb erfolglos, sodass die Frau mit ihrem Auto ein Reh erfasste. Anschließend kam sie mit dem Citroen von der Straße ab und auf einem Feld zum Liegen. An ihrem Auto entstand Totalschaden von etwa 3.000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Die 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (JN)

