Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Glätteunfälle

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Glatteis führte heute im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Erfurt zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Zwischen Mitternacht und 11:00 Uhr verzeichnete die Landespolizeiinspektion Erfurt etwa 50 Verkehrsunfälle. 44 ereigneten sich davon in der Landeshauptstadt, sechs im Landkreis Sömmerda. Die meisten Unfälle wurden dabei zwischen 04:00 Uhr und 08:30 Uhr aufgenommen. Glücklicherweise wurde nur eine Person leicht verletzt. Ein Fahrradfahrer war in der Steigerstraße auf der spiegelglatten Fahrbahn gestützt und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Große Blechschäden blieben aus. Die meisten Autofahrer rutschten gegen andere Fahrzeuge. Allerdings blieben auch Verkehrsschilder, Zäune, Poller, Hauswände, Laternen und Dachrinnen nicht verschont. Eine 47-jährige Skoda-Fahrerin verkeilte sich gegen 07:15 Uhr in der Wilhelm-Külz-Straße mit ihrem Auto in einer Tiefgarageneinfahrt. Da die steile Zufahrt zur Garage vereist war, rutschte die Frau gegen eine Wand und ein Geländer. Die Beamten halfen der Frau mit Streugut aus, sodass sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte. (JN)

