Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am 24.12.2021 am Andislebener Kreuz. Eine 24-jährige Kia-Fahrerin war gegen 07:00 Uhr auf der B 176 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei wurden ein Leitpfosten und eine Buschgruppe beschädigt. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. (JN)

