Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Erfurt (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag zog die Erfurter Polizei gleich zwei Verkehrssünder aus dem Verkehr. Gegen 05:35 Uhr stoppten die Beamten in der August-Schleicher-Straße einen 42-jährigen Hyundai-Fahrer. In der Johannesstraße geriet um 19:50 Uhr ein 34-jähriger Ford-Fahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Beide Männer standen unter Drogeneinfluss. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Die Männer erwartet ein empfindliches Bußgeld von mindestens 500 Euro. Außerdem erhalten sie einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte. (JN)

