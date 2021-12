Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten gebissen

Erfurt (ots)

Aufgrund eines Streites schritten am Samstagabend Polizisten in einer Wohnung in der Johannesvorstadt von Erfurt ein. Ein betrunkenes Pärchen war aneinander geraten. Dabei hatte eine 38-jährige Frau einen 53 Jahre alten Mann geschlagen und ihn mit einem Gegenstand beworfen. Die Frau war dermaßen aggressiv, dass sie von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei leistete sie Widerstand und biss einen Polizisten in die Hand. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 38-Jährige in ein Krankenhaus eingewiesen. (JN)

