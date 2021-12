Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschenke entwendet

Kölleda (ots)

Um das Stöbern ihrer Lieben zu verhindern, lagerte die 31 Jahre alte Geschädigte bereits am 02.12.21 die Weihnachtsgeschenke in ihrer Kellerbox in der Feistkornstraße 21 (Kölleda). Als diese die Geschenke am Heiligabend schließlich verpacken wollte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter ihre Kellerbox aufgebrochen und neben dort gelagertem Inventar eben auch die Weihnachtsgeschenke und die Weihnachtsdekoration entwendet hatten. Der Beuteschaden beläuft sich auf schätzungsweise 230 EUR. Der emotionale Schaden ist nicht zu beziffern. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstrahls.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (FS)

