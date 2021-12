Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

Sömmerda (ots)

Am Morgen des 10.12.2021 wurden in Kölleda, in der Straße Wilhelm-Pieck-Ring, mehrere Haufen mit blauem Granulat festgestellt. Diese waren durch Unbekannte unregelmäßig auf dem Gehweg verteilt. Um welchen Stoff es sich hierbei handelt bzw. ob eine Gefahr für Mensch oder Tier bestand, wird gerade analysiert. Die Kriminalpolizei Erfurt, die den Vorgang in Bearbeitung hat, bittet Personen, die an diesem Morgen Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AD)

