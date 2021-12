Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 15.12.2021 gegen 07:30 Uhr fuhr ein Linienbus in Tunzenhausen in den fließenden Verkehr ein. Anschließend überholte ihn ein blauer VW Multivan mit Sömmerdaer Kennzeichen. Der Bus wurde im Anschluss durch den VW-Fahrer mehrfach ausgebremst. Beide Fahrzeuge mussten an einer Baustellenampel halten. Als der Busfahrer ausstieg, um den VW-Fahrer zur Rede stellen, schlug der Mann ihm ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Außerdem wurden die Brille und das Diensthemd des Busfahrers beschädigt. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Eventuell kann die Beifahrerin des VW-Fahrers Angaben machen. Es handelt sich um eine ältere weißhaarige Frau. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0292845 entgegen. (JN)

