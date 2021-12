Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geld und Zigaretten gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen Getränkeladen hatten es Diebe zwischen Montag und Dienstag in der Innenstadt von Erfurt abgesehen. Über ein Fenster waren die Täter in das Geschäft eingestiegen. Sie durchwühlten mehrere Sachen und versuchten, in ein Büro einzubrechen. Die Unbekannten stahlen Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten unbemerkt vom Tatort. (JN)

