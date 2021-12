Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Friseursalon heimgesucht

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag suchten Einbrecher einen Friseursalon in der Erfurter Altstadt heim. Zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr zerstörten die Langfinger eine Fensterscheibe, um in den Laden zu gelangen. Offensichtlich waren die Täter auf Bargeld aus. Da sie aber weder in der Kasse noch in den Schubladen auf Geld stießen, mussten sie unverrichteter Dinge wieder von Dannen ziehen. (JN)

