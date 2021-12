Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Am 03.11.2021 wurde das abgebildete Fahrrad in der Weimarischen Straße, in der Nähe des dort ansässigen Fliesenhandels, aufgefunden. Das Rennrad der Marke "Serious" Typ "Gravix XL" konnte im Rahmen der Ermittlungen weder einem Eigentümer, noch einer Straftat zugeordnet werden. Die Polizei sucht auf diesem Wege den rechtmäßigen Eigentümer des Rennrads. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1115) unter Angabe der Vorgangsnummer 0257262 entgegen. (JN)

