Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Dienstag ereignete sich auf der B4 im Bereich des Bahnübergangs Vehra ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger VW-Fahrer war zusammen mit seinem 26-jährigen Beifahrer in Richtung Gebesee unterwegs, als er gegen 00:30 Uhr mit dem Auto von der Straße abkam. Er durchquerte die Bankette und überführ den angrenzenden Gleiskörper. Dabei riss die Ölwanne am Auto. Der VW kam schließlich neben dem Gleisbett zum Stehen. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Männer meldeten den Vorfall nicht. Nur durch Zufall wurde der Unfall bekannt, als ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei fuhr. Die hinzugerufene Polizei konnte schnell aufdecken, warum das Duo den Unfall nicht gemeldet hatte. Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins und hatte das Auto gegen den Willen des Fahrzeughalters genutzt. Außerdem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell