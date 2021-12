Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 20.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Eine unbekannte Person vergriff sich zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag an einem Maserati Granturismo. Das hochpreisige Auto parkte in einer Tiefgarage in der Erfurter Altstadt. Mit einem spitzen Gegenstand wurden alle Seiten des Wagens zerkratzt. Der Schaden ist immens und wird auf 20.000 Euro geschätzt. (JN)

