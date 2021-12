Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dachstuhlbrand in Orlishausen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Orlishausen brannte gestern Nachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Gegen 15:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Die Hausbewohner konnten sich zwar selbst in Sicherheit bringen. Ein 38-jähriger und ein 64-jähriger Mann wurden allerdings leicht verletzt. Sie wurden zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten des Feuers gestalteten sich schwierig und dauerten bis in die Nacht an. Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett aus. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (JN)

