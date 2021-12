Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit eskaliert

Erfurt (ots)

In einer Wohnung im Erfurter Rieth eskalierte am Sonntagabend ein Streit zwischen einer 27-jährigen Frau und einem 31 Jahre alten Mann. Aus ungeklärter Ursache waren die beiden aneinander geraten. Nachdem die Frau dem Mann ins Gesicht geschlagen hatte, griff sie ihn mit zwei Messern an. In der weiteren Folge erlitt der Mann eine Schnittverletzung. Zur Versorgung seiner leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die 27-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (JN)

