Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrecher erfolgreich

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde in Erfurt in mehrere Keller eingebrochen. Davon betroffen war auch ein Mehrfamilienhaus in der Straße Neuerbe. Unbekannte gelangten zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag vermutlich über ein Rolltor in die Tiefgarage des Hauses. Im Kellertrakt wurden mit Gewalt vier Abteile geöffnet. Die Täter gelangten so an Werkzeug, ein E-Bike und zwei Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 6.000 Euro. (JN)

