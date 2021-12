Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hilfsangebot wahrlich ausgeschlagen.

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des 19.12.2021, gegen 01:30 Uhr, wurde die Polizei über eine offensichtlich hilflose und volltrunkene Person in der Ortslage Hochheim informiert. Die eingesetzten Beamten konnten diese Person, einen 24jährigen Erfurter, im Einsatzverlauf in einem Gebüsch liegend auffinden. Der Herr war scheinbar bewusstlos und reagierte nicht auf Ansprache. Die Prüfung der Vitalfunktionen zur Einleitung etwaiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konterte er jedoch unvermittelt mit einem Faustschlag in das Gesicht eines 22jährigen Polizeibeamten. Der Schläger konnte schnell überwältigt und fixiert werden. Wer ihm dort Hilfe leisten wollte, war ihm aufgrund seiner fortwährenden Art von Beleidigungen offenkundig sofort bewusst. Da er massiv berauscht war, wurde eine medizinische Behandlung unabdingbar. Beim Verbringen in den Rettungswagen trat er einen 28jährigen Polizeibeamten in einen hochsensiblen Körperbereich. Auf der Fahrt biss er zudem kräftig in einen Finger eines betreuenden Rettungssanitäters, so dass dieser eine klaffende Wunde erlitt.

Da sich der Aggressor selbst im Krankenhaus weiterhin von seiner undankbaren Seite zeigte, beleidigte und versuchte das Krankenhauspersonal anzugreifen, wurde durch einen Psychiater eine Fremdgefährung begründet. So verbrachte er die Nacht nach der ausgesprochenen Zwangseinweisung im Fixationsbett der psychiatrischen Abteilung. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren hinsichtlich der begangenen Gewaltstraftaten. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell