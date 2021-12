Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall verusacht und geflüchtet

Gebesee (ots)

Am 18.12.2021 gegen 20:50 Uhr kam es auf der B4 in der Nähe von Gebesee zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Spiegel des entgegenkommenden Fahrzeugs. Beide Fahrzeuge verloren daraufhin ihre Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Schwerstedt fort. An der Unfallstelle konnten graue Fahrzeugteile mit der Einprägung "Honda" festgestellt werden.

Bei Hinweisen zu einem möglichen Unfallverursacher melden Sie sich bitte bei der Polizei Sömmerda. (mk)

