Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien an Grundschule

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte einen ca. 12m² großen Graffiti-Schriftzug an der Turnhallen-Fassade der Grundschule 7 in der Auenstraße angebracht. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (ER)

