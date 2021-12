Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Container in Brand

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Freitag ging gegen 00:40 Uhr in Elxleben ein Altkleidercontainer in Flammen auf. In der Gerhart-Hauptmann-Straße hatte eine unbekannte Person diesen angezündet. Der Container brannte vollständig aus. Zur Bekämpfung des Feuers kam die freiwillige Feuerwehr Elxleben mit zwölf Kameraden zum Einsatz. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0294834 an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu wenden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell