Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi beschädigt

Erfurt (ots)

Eine unbekannte Person machte sich in Erfurt an einem Audi zu schaffen. Eine 22-Jährige hatte ihr Auto in der Konrad-Zuse-Straße geparkt. Am Donnerstagmorgen stellten Angehörige von ihr fest, dass die linke Seite des Wagens zerkratzt war. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer für die Beschädigungen verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (JN)

