Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Eine Anwohnerin beobachtete am Donnerstagnachmittag in der Liebknechtstraße von Erfurt einen Hyundai, der beim Vorbeifahren den Spiegel eines geparkten Autos abfuhr und anschließend davon fuhr. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den 57-jährigen Fahrer des Hyundais an seiner Wohnanschrift fest. Der Mann war betrunken und erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Der Führerschein des 57-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (JN)

