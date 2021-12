Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Akrobatischer Einbrecher

Erfurt (ots)

In der letzten Woche trieben sich Einbrecher in einem Garten in Mittelhausen herum. Gestern Vormittag stellten die Besitzer des Gartens in der Kleingartenanlage Dahlie fest, dass die Unbekannten zunächst mit Hilfe einer Leiter über einen schmalen Fluss auf das Grundstück geklettert waren. Anschließend brachen sie eine Tür der Gartenlaube auf. Dabei entstand Sachschaden am Schloss, dem Schließblech und der Zarge der Tür. Aus dem aufgebrochenen Raum stahlen die Täter allerdings nichts. (JN)

