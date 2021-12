Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Keller in der Brühlervorstadt ein. Dabei stahlen sie Computertechnik und Zubehör im Wert von ungefähr 13.000 Euro. Vermutlich gelangten die Täter mittels eines am Vortag gestohlenen Schlüssels in das Mehrfamilienhaus. Neben der hochwertigen Computertechnik wurde auch noch ein Fahrrad gestohlen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell