Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Sachbeschädigungen in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Dienstagmorgen wurden in Sömmerda zwei Graffiti-Schmierereien und zwei Sachbeschädigungen festgestellt. In der Franz-Mehring-Straße sprühten unbekannte Täter an die Fassade eines Ärztehauses einige Schriftzüge in schwarzer Farbe. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Auch in der Weißenseer Straße trieben unbekannte Täter ihr Unwesen. Hier wurde die Fassade des Amtsgerichts mit orangefarbener Sprühfarbe beschmiert. Der Schaden wird hier auf 100 Euro beziffert. In der Weißenseer Straße kam es zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Schwimmhalle. Hier beschädigten unbekannte Täter einen Flügel der doppelt verglasten Notausgangstür. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Am Klinikum in der Bahnhofstraße beschädigten zudem Unbekannte ein Fensterglas des Verwaltungsgebäudes und verursachten 100 Euro Sachschaden.

Inwieweit zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird aktuell ermittelt. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in Sömmerda im Bereich der genannten Straßen verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0291860 bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

