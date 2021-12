Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erfolgreich

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

In Erfurt und im Landkreis Sömmerda erhielten gestern mehrere Personen betrügerische Anrufe. Die Täter gaben sich am Telefon als Sparkassenangestellte, Mitarbeiter einer Inkassofirma oder falsche Polizeibeamte aus. Ziel der Betrüger war es, an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Betrugsmaschen herein. Anders erging es allerdings einem 80-jährigen Erfurter. In der letzten Woche hatte er von einer vermeintlichen Tochter per WhatsApp eine Nachricht erhalten. Diese gab vor, finanzielle Schwierigkeiten zu haben und forderte Geld. Der Senior überwies im guten Glauben den Betrügern mehrere tausend Euro. Erst als der Mann gestern von seiner echten Tochter einen Anruf erhielt, flog der Schwindel auf. (JN)

